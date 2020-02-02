Ушел из жизни депутат Госсовета РТ Габдулхай Каримов

Сегодня ушел из жизни депутат Госсовета РТ Габдулхай Каримов.

«Сегодня оборвалась жизнь депутата Государственного совета — Габдулхая Юсуповича Каримова, выдающегося предпринимателя, истинного аграрника, патриота татарского народа, человека, который делал все, чтобы возрождать сельские территории республики», — сообщил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Он уточнил, что похороны состоятся завтра.

Габдулхай Каримов родился в д. Шушмабаш Арского р-на ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького (1988 г.), Татарский институт содействия бизнесу (2000 г.).

С 2007 года был директором ООО «Сервис-Агро», а с сентября 2019 г. — депутатом Государственного совета РТ шестого созыва.

