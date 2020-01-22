Итоги дня: коронавирус в России, Минниханов о Хуснуллине и переименование Госсовета РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 января.

Новый коронавирус, появившийся в Китае, возможно, проник в Россию. Появились сообщения о пассажирах самолетов в Санкт-Петербурге и Москве, вызвавших подозрения у медиков.

По последним данным, в Петербурге госпитализированы двое пассажиров из Шанхая. В Шереметьево же отрицают информацию о госпитализации мужчины, прилетевшего из Таиланда.



Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера РФ. Он отметил, что чиновник справился со всеми задачами на предыдущей должности вице-мэра Москвы.

Политолог из КФУ отметил, что Хуснуллин первым из представителей Татарстана добрался до столь высоких ступеней власти. Он убежден, что это открывает некие перспективы для всей республики.

А вот назначенный премьер-министром Михаил Мишустин даже писал о Хуснуллине стихи. Речь идет о поздравлении с 50-летием, отмечавшемся в 2016 году.



Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, внес предложение, согласно которому республиканский парламент может быть переименован. Вместе с ним новые названия получат и законодательные органы других субъектов.



Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на коммунальные услуги в 2020 году. Так, тариф на электроэнергию с 1 июля увеличится на 4%, до 3,93 рубля за кВт·ч.



В Алексеевской, Бугульминской и Заинской центральных районных больницах (ЦРБ) Татарстана назначены новые главврачи. Руководить первой будет Ильнар Вильданов, второй — Рим Амеров, а третьей — Айдар Фатыхов.



Юрий Чайка официально был снят с должности генпрокурора РФ. Тут же на его место Совет Федерации назначил Игоря Краснова. А президент Владимир Путин уже утвердил Чайку своим полпредом на Северном Кавказе.



Известный казанцам комик Александр Долгополов пожаловался на преследование полиции. Управление МВД по Московской области направило в петербургский стендап-клуб запрос о выступлении артиста.

