В Татарстане установили новые тарифы на коммунальные услуги

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на коммунальные услуги в 2020 году.



Так, тариф на электроэнергию с 1 июля увеличится на 4%, до 3,93 рубля за кВт·ч. С 1 января тариф на газоснабжение стал больше на 1,4%, до 5,72 рубля за кубометр. В июле Госкомитет РТ по тарифам установит новые розничные цены на газ.



Цены за отопление повысят с 1 июля на 2,4%, до 1929,12 рубля за Гкал. С января тариф на питьевую воду снизился на 1%, до 25,41 рубля за кубометр, с 11 июля он повысится, на 2,9% до 26,14 рубля. Стоимость горячей воды с 1 января снизилась на 0,3%, до 147,03 рубля, с 1 июля увеличится на 2,9%, до 151,30 рубля.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов установил максимальные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Согласно указу, в первой половине года плата за ЖКУ не будет меняться, а с 1 июля она может быть повышена не более чем на 4%.