Комиком, шутившим про Дербышки, заинтересовалась полиция

Управление МВД по Московской области направило официальный запрос в петербургский стендап-клуб HopHead после выступления комика Александра Долгополова. Комик опубликовал в «Инстаграме» скан запроса.

«Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» — подписал публикацию Долгополов.

Комик посчитал подобный запрос подтверждением, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия», и выразил надежду, что ему не придется прятаться в лесу. И хотя он удивлен и напуган, ему стоило ожидать подобного развития событий.

«Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне. Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. <...> Я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся».

Напомним, что Долгополов стал известен после того, как пошутил про поселок Дербышки. Юмор Александра Долгополова обернулся требованиями казанцев извиниться и угрозами приехать и «подправить» ему лицо.

