Политолог о назначении Хуснуллина: «Не помню, когда представитель РТ карьерно вырастал до такого уровня»

Заведующий кафедрой политологии КФУ Олег Зазнаев заявил, что назначение Марата Хуснуллина в правительство РФ укрепило позиции Татарстана.

«Во что это выльется — другой вопрос, но я не припомню случаев, когда представитель нашей республики карьерно вырастал до такого уровня. На мой взгляд, это открывает перспективы, надежды для Татарстана», — считает политолог (цитата по ИА «Татар-информ»).

Напомним, что вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России.

В 2001 году он начал работать министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.