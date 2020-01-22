В трех больницах Татарстана сменили главных врачей

В Алексеевской, Бугульминской и Заинской центральных районных больницах (ЦРБ) Татарстана назначены новые главные врачи. Приказы о назначениях подписал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Так, должность главного врача Алексеевской ЦРБ занял Ильнар Вильданов, занимавший аналогичный пост в Бугульминской центральной районной больнице. Последнюю возглавил бывший главврач ЦРБ Заинска Рим Амеров. Главным врачом Заинской ЦРБ стал Айдар Фатыхов, он перешел с аналогичной должности из казанской клиники «АМ Медика», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее на пост руководителя управления здравоохранения Набережных Челнов был назначен Александр Николаев. Ранее он занимал должность главного врача Детской городской поликлиники №3 в Челнах.

