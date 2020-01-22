Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора России и назначил на его место Краснова

Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Трансляцию с пленарного заседания вел RT.

Также сенаторы назначили на его место уже экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. В присутствии членов Совфеда он принес присягу.



Чайка пожелал успехов своему преемнику.

«Хочу пожелать своему преемнику Игорю Викторовичу всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, поэтому ему эта система дорога», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе.