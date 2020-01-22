СМИ: Мишустин писал стихи о Хуснуллине
Журналисты обнаружили видео, в котором новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин читает стихотворение, посвященное новому вице-премьеру Марату Хуснуллину.
В 2016 году заму Сергея Собянина и бывшему министру строительства Татарстана Марату Хуснуллину исполнилось 50 лет. В качестве поздравления его друзья сняли фильм о полете чиновника на Марс, пишет «МБХ-медиа». В этот ролик вошло и поздравление от Мишустина, где тот читает стихи собственного сочинения:
«Ракета тревожно свистит словно пуля,
Ее ожидают тяжелые роды.
Везет космонавт и строитель Хуснуллин
На Землю гранит марсианской породы».
Ранее заведующий кафедрой политологии КФУ Олег Зазнаев подчеркнул, что Хуснуллин стал первым представителем Татарстана, дошедшим до таких высоких позиций в правительстве. Он убежден, что этот факт укрепил позиции республики на федеральном уровне.
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