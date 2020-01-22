Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Указ был подписан сегодня и вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Также сенаторы уже назначили на его место экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. В присутствии членов Совфеда он принес присягу.ОбществоВласть
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