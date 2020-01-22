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Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

12:58, 22.01.2020
Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Указ был подписан сегодня и вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ. Также сенаторы уже назначили на его место экс-замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. В присутствии членов Совфеда он принес присягу.

ОбществоВласть
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