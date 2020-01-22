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Минниханов прокомментировал назначение Хуснуллина

18:24, 22.01.2020 1
Минниханов прокомментировал назначение Хуснуллина
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера.

«Марат Шакирзянович очень системный, очень четкий, жесткий руководитель. Те задачи, которые он решал в Москве, позволяют нам говорить, что задачи, которые поставлены перед правительством в части строительной отрасли, я думаю, регионального развития, они будут реализованы», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что глава республики находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Хуснуллин рассказывал, как Минниханову пришла в голову идея возвести в Татарстане ОЭЗ «Алабуга», о своей роли в этом проекте.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:56
    Как хорошо , что есть такие руководители!!!
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