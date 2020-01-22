Минниханов прокомментировал назначение Хуснуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера.

«Марат Шакирзянович очень системный, очень четкий, жесткий руководитель. Те задачи, которые он решал в Москве, позволяют нам говорить, что задачи, которые поставлены перед правительством в части строительной отрасли, я думаю, регионального развития, они будут реализованы», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, что глава республики находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Хуснуллин рассказывал, как Минниханову пришла в голову идея возвести в Татарстане ОЭЗ «Алабуга», о своей роли в этом проекте.