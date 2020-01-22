Госсовет Татарстана могут переименовать после поправок в Конституцию

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, который включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ выступил с предложением о переименовании законодательных органов субъектов РФ.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» наименование органа государственной власти субъекта РФ не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. В связи с этим Мухаметшин отметил, что Госсоветы шести субъектов страны необходимо переименовать, передает пресс-служба.



Также Мухаметшин обратил внимание на необходимость усиления роли Конституционных и Уставных судов субъектов РФ и расширения финансовых возможностей муниципальных органов власти.

Напомним, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ разрабатывает механизм общероссийского голосования и по предложениям самой группы, и по президентским инициативам.

