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Итоги дня: крушение Су-57, пресс-конференция Минниханова и арест генерала таможенной службы

19:00, 24.12.2019
Итоги дня: крушение Су-57, пресс-конференция Минниханова и арест генерала таможенной службы

В Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57. Новейший самолет, который нахваливают в Минобороны, планировалось в скором времени передать в войска.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с представителями СМИ. Он ответил на вопрос о возможном участии в выборах, высказал свое отношение к строительству мусороперерабатывающего завода и прокомментировал назначение Слуцкого в «Рубин».

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. У генерала нашли золотые слитки, дорогие часы и другие ценности.

Неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь дали в Гидрометцентре России. С 31 декабря на 1 января ожидается слишком теплая погода.

В новогоднюю ночь в общественном транспорте Казани будут действовать цены 2019 года. Повышение стоимости проезда произойдет с 7 утра 1 января.

Госсовет РТ одобрил законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет несовершеннолетним.

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