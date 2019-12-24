Итоги дня: крушение Су-57, пресс-конференция Минниханова и арест генерала таможенной службы

В Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57. Новейший самолет, который нахваливают в Минобороны, планировалось в скором времени передать в войска.



Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с представителями СМИ. Он ответил на вопрос о возможном участии в выборах, высказал свое отношение к строительству мусороперерабатывающего завода и прокомментировал назначение Слуцкого в «Рубин».



Следственный комитет предъявил обвинение начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. У генерала нашли золотые слитки, дорогие часы и другие ценности.



Неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь дали в Гидрометцентре России. С 31 декабря на 1 января ожидается слишком теплая погода.



В новогоднюю ночь в общественном транспорте Казани будут действовать цены 2019 года. Повышение стоимости проезда произойдет с 7 утра 1 января.



Госсовет РТ одобрил законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет несовершеннолетним.

