В Татарстане одобрили законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

Сегодня на заседании Госсовета в первом чтении и в целом приняли законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет несовершеннолетним. Документ направлен на подписание президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, согласно принятому законопроекту, под запрет попадает продукция, содержащая никотин и не относящаяся к лекарственным или медицинским изделиям, а также электронные системы доставки никотина (вейпы).

За нарушение запрета предусмотрено наложение штрафа. Так, гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Новые изменения будут внесены в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось,что депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

