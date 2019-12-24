Минниханов ответил противникам строительства МСЗ в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал запросы противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани о личной встрече с ним.

Минниханов отметил, что говорить о такой встрече еще рано. «Мы же решение по строительству МСЗ еще не приняли. Что со мной встречаться?» — сказал он.

Также он подробно прокомментировал саму тему строительства МСЗ.

— Все, что можно, надо перерабатывать, остальное надо утилизировать. Вот Копенгаген — как Казань, город. В центре города они сделали с крыши горнолыжный склон и для скалолазов полигон. Это в порядке вещей. Мы же решение еще не приняли. Вообще, нам повезло. Подмосковье и мы попали под этот проект, просто нам повезло. Проект стоит 24—28 млрд. Есть 500—1000 людей, которые говорят — не надо, а 1,25 млн человек только в Казани и рядом, и даже больше, они что думают? Как мы дальше будем жить в нашем мегаполисе? — сказал Минниханов.

Он напомнил, что разрешение на строительство не дадут, пока не станут известны результаты международной экспертизы проекта. «Наш проект должен быть самым современным, по самым современным стандартам», — отметил Минниханов.

— У нас Метшин, Нигматуллин, Шадриков встречались [с людьми], я их тоже понимаю, эмоции людей, но их накручивают, эти люди, которые [накручивают] ничего не предлагают, они говорят, разделение мусора не решает задачи. Все, что можно в дальнейшем переработать, надо использовать. Поэтому здесь другого пути вообще нет. Надо, чтобы кто хочет мог посмотреть, сколько там в реальном времени идет выброс. Неужели я враг своей республике и своей столицы? Просто нам удалось один проект заполучить себе. Посмотрите, Москва. Они не знают, что делать, куда этот мусор, полигоны все забиты, других решений нет, — добавил президент.