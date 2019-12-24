Следком задержал генерала таможенной службы и его заместителя

Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро и просит суд заключить их под стражу.

Накануне в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве были проведены обыски.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея»,— сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.