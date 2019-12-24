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Гидрометцентр России дал неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь

08:01, 24.12.2019
Гидрометцентр России дал неблагоприятный прогноз на новогоднюю ночь
Фото: архив

Директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал об аномально теплой погоде в Центральном регионе России в новогоднюю ночь. По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января жителей Центральной России ждут слабо отрицательные температуры, хотя снег не исключен.

«Потому что прогнозы по дням более уверенно достреливаются дней на пять, а дальше их информативность падает. Но тем не менее с достаточно высокой вероятностью будут слабоотрицательные температуры. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы», — передают «Известия» слова синоптика.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что погода в Татарстане начнет меняться.

Общество Татарстан
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