В Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57

В Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57. Пострадавших нет.

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на Комсомольский авиазавод», — сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Уточняется, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

Основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, пишет «РИА Новости». Специалисты уже начали поиски черных ящиков истребителя.

Напомним, ранее в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов».

