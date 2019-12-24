В новогоднюю ночь в автобусах Казани будет действовать тариф 2019 года

В новогоднюю ночь в общественном транспорте Казани будут действовать цены 2019 года. Повышение цен на проезд произойдет с 7 утра 1 января.

Как сообщает Комитет по транспорту Казани, после совещания с перевозчиками принято решение, что новые тарифы вступят в силу с утра 1 января 2020 года, а в новогоднюю ночь общественный транспорт будет обслуживать по тарифам 2019 года. В ночь с 31 декабря на 1 января работа общественного транспорта Казани будет продлена до 2 часов ночи.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани.