Рустам Минниханов прокомментировал назначение Слуцкого в «Рубин»

Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о перестановках в казанском футбольном клубе «Рубин».

«Я тоже болельщик «Рубина», у меня огромные ожидания, но они, к сожалению, пока не оправдались. В назначении Слуцкого я участия не принимал. Нет никакой тайны, руководство клуба обратилось, чтобы мы с ним встретились.

«Рубин» — это наша команда, она впереди или внизу, все равно остается нашей. Я уверен, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, дадут позитивные результаты. Та схема, которая была принята до этого, не сработала, сейчас будут изменения.

Я не специалист и не вмешиваюсь, будет только хуже. Надо немного подождать. Они выбрали тренера, я считаю, это опытный специалист. Главное, чтобы для клуба было хорошо. Поэтому будем болеть, чтобы 2020 год был для нас знаковым. Как бы потом не сложилось это решение. В жизни все бывает, люди даже с женами разводятся», — заявил Минниханов.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с тренерским штабом Романа Шаронова и объявил о назначении Леонида Слуцкого. Также был представлен новый спортивный директор клуба, которым стал Олег Яровинский.