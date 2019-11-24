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День в истории: публикация эволюционной теории Дарвина, смерть Фредди Меркьюри, День матери в России

01:25, 24.11.2019
День в истории: публикация эволюционной теории Дарвина, смерть Фредди Меркьюри, День матери в России
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 ноября. В этот день отмечают:

  • День матери
  • День эволюции
  • День моржа

В этот день произошло:

  • 1859 год — английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал эволюционную теорию;
  • 1905 год — в ходе русской революции (1905—1907 гг.) началось Севастопольское восстание под руководством лейтенанта П.П. Шмидта;
  • 1927 год — открылся Московский государственный академический театр оперетты;
  • 1944 год — завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск;
  • 1963 год — при перевозке из одной тюрьмы в другую смертельно ранен Ли Харви Освальд — единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.

В этот день родились:

  • 1729 год — Александр Суворов —русский полководец, генералиссимус;
  • 1784 год — Закари Тейлор — 12-й президент США (1849—1850), крупный американский военачальник;
  • 1884 год — Михель де Клерк — нидерландский архитектор;
  • 1888 год — Дейл Карнеги — американский педагог, психолог, писатель;
  • 1938 год — Наталья Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
  • 1941 год — Александр Масляков — советский и российский телеведущий, руководитель и ведущий КВН.

Ушли из жизни:

  • 1916 год — Хайрем Максим — британский изобретатель, создатель пулемета «Максим»;
  • 1958 год — Роберт Сесил — британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат;
  • 1973 год — Николай Камов — советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»;
  • 1966 год — Виктор Скорняков — советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе;
  • 2014 год — Виктор Тихонов — советский хоккеист и хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион;
  • 1991 год — Фредди Меркьюри — британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen.
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