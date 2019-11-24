День в истории: публикация эволюционной теории Дарвина, смерть Фредди Меркьюри, День матери в России
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 24 ноября. В этот день отмечают:
- День матери
- День эволюции
- День моржа
В этот день произошло:
- 1859 год — английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал эволюционную теорию;
- 1905 год — в ходе русской революции (1905—1907 гг.) началось Севастопольское восстание под руководством лейтенанта П.П. Шмидта;
- 1927 год — открылся Московский государственный академический театр оперетты;
- 1944 год — завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск;
- 1963 год — при перевозке из одной тюрьмы в другую смертельно ранен Ли Харви Освальд — единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.
В этот день родились:
- 1729 год — Александр Суворов —русский полководец, генералиссимус;
- 1784 год — Закари Тейлор — 12-й президент США (1849—1850), крупный американский военачальник;
- 1884 год — Михель де Клерк — нидерландский архитектор;
- 1888 год — Дейл Карнеги — американский педагог, психолог, писатель;
- 1938 год — Наталья Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
- 1941 год — Александр Масляков — советский и российский телеведущий, руководитель и ведущий КВН.
Ушли из жизни:
- 1916 год — Хайрем Максим — британский изобретатель, создатель пулемета «Максим»;
- 1958 год — Роберт Сесил — британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат;
- 1973 год — Николай Камов — советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка»;
- 1966 год — Виктор Скорняков — советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе;
- 2014 год — Виктор Тихонов — советский хоккеист и хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион;
- 1991 год — Фредди Меркьюри — британский певец и музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen.
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