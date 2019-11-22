Итоги дня: задержание исламистов в Татарстане, лекарства в кредит, запуск экотарифа в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 ноября.

ФСБ на территории Татарстана и других регионов пресекла деятельность сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти. Всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация, помимо Татарстана, прошла в Москве и Тюменской области. Пресс-служба УФСБ по РТ опубликовала видео задержания исламистов в Татарстане.



Правительство России выделило Татарстану 650 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделенные средства пойдут на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.

В Национальном научном центре наркологии в Москве уволилась директор Татьяна Клименко, поддержавшая новый порядок осмотра нарколога при получении водительского удостоверения. По данным СМИ, женщину могли вынудить написать заявление по собственному желанию после того, как новый порядок раскритиковал президент Владимир Путин. Напомним, из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра в российских больницах стали собираться огромные очереди.

Компания «Яндекс.Такси» накануне в ходе проведения «Транспортной недели — 2019» запустила экологический тариф для такси. Казань стала первым городом России, где можно заказать поездку на машине, которая использует природный газ (метан).

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана теперь обратилась к министру транспорта РТ Ленару Сафину как к «последней надежде». В своем письме они объяснили «плачевную обстановку» и миллионные убытки перевозчиков. Причина тому — перевозка льготных категорий по заниженной стоимости. Ответ министра транспорта не заставил себя долго ждать. Он заявил о готовности встретиться с перевозчиками совместно с Госкомитетом по тарифам, Комитетом по транспорту Казани. Помимо этого, в пресс-службе ведомства отреагировали на сообщения о продаже автобусов казанскими перевозчиками.

Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства обороны РФ к Опытно-конструкторскому бюро (ОКБ) им. Симонова из Казани на 643,8 млн рублей. Также возбуждено производство по арбитражному делу. Собеседование со сторонами спора и проведение предварительного судебного заседания назначены на 10 января 2020 года.



В России начали продавать лекарства в кредит. Экспресс-займы для населения вводят аптечная сеть «Самсон-фарма» и «МТС-банк». Оформить лекарства в кредит можно будет на сумму от 3 000 до 300 000 рублей на срок от трех месяцев до года. Процентная ставка составляет 23% годовых. Пока данное кредитование запущено лишь в нескольких аптеках. Если эксперимент будет признан удачным, его расширят на всю аптечную сеть.

