Перевозчики Казани опубликовали открытое письмо министру транспорта РТ

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана опубликовала открытое письмо министру транспорта РТ Ленару Сафину. К нему транспортники обратились как к «последней надежде».

В своем письме перевозчики объясняют «плачевную обстановку» и миллионные убытки перевозчиков. Причина тому — перевозка льготных категорий по заниженной стоимости.

«Чтобы выжить, перевозчики просят, чтобы компенсация [за перевозку льготных категорий граждан] была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу», — обращаются перевозчики и просят решить вопрос о компенсации за перевозку льготников в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее в Казани выставили на продажу целую партию городских автобусов. Еще ряд перевозчиков готовы продать бизнес целиком, ссылаясь на убытки в общей сложности для всех ПАТП под миллиард рублей. С сентября транспортники требуют полной выплаты компенсации за льготников, в противном случае просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».