На строительство Большого Казанского кольца правительство РФ выделило Татарстану 650 млн рублей

Правительство России выделило Татарстану 650 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Выделенные средства пойдут на строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской. Участок будет представлять из себя четырехполосную дорогу, соответствующую категории магистральной улицы общегородского значения. Отмечается, что первый отрезок считается одним из самых сложных. Здесь придется возвести подпорные стены по ходу движения и построить подземный пешеходный переход, сообщает ведомство.

Напомним, что итоговая протяженность БКК составит около 34 километров. Первый этап строительства Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР. Ранее были названы адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты под вторую очередь строительства Большого Казанского кольца.