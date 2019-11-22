В Москве врач, одобрившая новый порядок медосмотра для получения водительских прав, уволилась

В Национальном научном центре наркологии в Москве уволилась директор Татьяна Клименко, поддержавшая новый порядок осмотра нарколога при получении водительского удостоверения.

Об увольнении женщины сообщает «Интерфакс». По данным издания, женщину могли вынудить написать заявление по собственному желанию после того, как новый порядок раскритиковал президент Владимир Путин.

Напомним, во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра. В Казани пожилой мужчина умер, стоя в очереди за справкой от нарколога.

Позже Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей, в котором предусматривается сдача анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, нововведение должно было вступить в силу 22 ноября.