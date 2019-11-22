В России начали продавать лекарства в кредит

Аптечная сеть «Самсон-фарма» и «МТС-банк» вводят экспресс-займы для населения в аптеках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оформить лекарства в кредит можно будет на сумму от 3 000 до 300 000 рублей на срок от трех месяцев до года. Процентная ставка составляет 23% годовых. Таким образом сеть планирует увеличить поток клиентов, ведь людям часто немедленно нужны дорогостоящие лекарства.

Пока кредитование доступно лишь в нескольких аптеках. Если эксперимент покажет свою востребованность, его расширят на всю сеть аптек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что России половина семей отдают 50% своего дохода на кредиты.