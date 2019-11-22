Суд принял к производству иск Минобороны к казанскому ОКБ им. Симонова на 643,8 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства обороны РФ к Опытно-конструкторскому бюро (ОКБ) им. Симонова из Казани на 643,8 млн рублей.

Также возбуждено производство по арбитражному делу. Собеседование со сторонами спора и проведение предварительного судебного заседания назначены на 10 января 2020 года, следует из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Напомним, иск был подан 14 ноября.

Отметим, что ОКБ им. Симонова выполняло заказ на разработку беспилотника «Альтиус» («Альтаир»). Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены. В августе этого года Минобороны России опубликовало на своем youtube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».