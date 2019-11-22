В Казани запустили экотариф такси — впервые в России

Компания «Яндекс.Такси» накануне в ходе проведения «Транспортной недели — 2019» запустила экологический тариф для такси. Казань стала первым городом России, где можно заказать поездку на машине, которая использует природный газ (метан).

Отмечается, что Казань была выбрана в качестве первого города для запуска «Эко-тарифа» в связи с высокой популярностью газомоторного топлива в регионе.

О том, что сервис «Яндекс.Такси» запустит в Казани специальный экологический тариф для машин, которые переведены на использование газомоторного топлива, стало известно 10 дней назад. На первом этапе к сервису будет подключено 650 автомобилей на метане.