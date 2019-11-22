Минтранс Татарстана отреагировал на продажу автобусов казанскими перевозчиками

Фото: Максим Платонов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин ответил казанским перевозчикам, заметив, что готов встретиться с ними совместно с Госкомитетом по тарифам, Комитетом по транспорту Казани. Помимо этого, в пресс-службе ведомства отреагировали на сообщения о продаже автобусов казанскими перевозчиками.

Напомним, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана опубликовала открытое письмо министру транспорта РТ Ленару Сафину, в которому обратились к нему как к «последней надежде».

В обращении (имеется в распоряжении «Реального времени») отмечается, что «для конкретного обсуждения вопроса должна быть предоставлена прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам».

В ведомстве напомнили, что размер компенсаций на перевозку льготной категории граждан высчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Кабинета министров РТ (№ 161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в РТ» от 2005 года).

Там объяснили, на основании справок — расчетов, поступающих от органов местного самоуправления, Миндортранс РТ перечисляет необходимую сумму.

«Что касается продажи автобусов автоперевозчиками Казани, то согласно действующим контрактам Комитета по транспорту г.Казани с транспортными предприятиями, определены количество рейсов и транспортных средств на маршруте. Эти требования должны выполняться. Если у хозяйствующих субъектов есть лишние автобусы и они хотят их продать, то это их право», — сообщается в письме.



Напомним, ранее в Казани выставили на продажу целую партию городских автобусов. Еще ряд перевозчиков готовы продать бизнес целиком, ссылаясь на убытки в общей сложности для всех ПАТП под миллиард рублей. С сентября транспортники требуют полной выплаты компенсации за льготников, в противном случае просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

