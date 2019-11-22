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Появилось видео задержания исламистов в Татарстане, которые готовили свержение власти

13:04, 22.11.2019 1
Появилось видео задержания исламистов в Татарстане, которые готовили свержение власти
Фото: скриншот

Пресс-служба УФСБ России по РТ опубликовала видео задержания сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти. Запись есть в распоряжении «Реального времени».

Напомним, всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация помимо Татарстана прошла в Москве и Тюменской области. Задержанные формировали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, решали задачи по финансовому обеспечению противоправной деятельности, распространяли среди жителей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении ФСБ.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:20
    Ну очень похоже (по методам и целям) на международных марксистов-террористов во главе с Лениным и Троцким - только одни "прикрывались" "классовыми" интересами, а другие "религиозными".

    Но объединяет их террор, диктатура, запугивание населения, силовой захват власти.
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