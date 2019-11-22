ФСБ задержала в Татарстане исламистов, готовивших свержение власти

ФСБ на территории Татарстана и других регионов пресекла деятельность сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), готовивших почву для свержения власти.

Всего было задержано два главаря и семь участников группировки, спецоперация помимо Татарстана прошла в Москве и Тюменской области. Задержанные формировали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, решали задачи по финансовому обеспечению противоправной деятельности, распространяли среди жителей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее Верховный суд России не стал менять приговор пятерым жителям Татарстана за участие в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).