Итоги дня: уголовное дело против посадившей за руль сына челнинки, резкое похолодание в РТ, история с пропажей редактора «Интерфакса»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 ноября.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении Агины Алынбаевой, посадившей за руль иномарки шестилетнего сына. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также МВД по Татарстану оштрафовало женщину на 35 тыс. рублей.

Сегодня в стенах Академии наук РТ состоялось пленарное заседание форума «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Основную массу гостей составили учителя истории и обществознания из Татарстана и других регионов России. В роли главного спикера выступила министр просвещения России Ольга Васильева. В частности, она прокомментировала идею праздновать годовщину Стояния на реке Угре. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Также Васильева и премьер-министр РТ Алексей Песошин открыли первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он появился на 3—4-м этажах Казанского педагогического колледжа.

МЧС предупредило о резком похолодании в Татарстане. Сегодня ночью и завтра утром возможно понижение температуры до -11... -16 градусов, при прояснениях до -22 градусов. Днем ожидается до -8... -13 градусов.

В России предложили повысить минимальный возраст продажи сигарет до 21 года, по аналогии с увеличением возраста продажи крепкого алкоголя. Также сегодня в Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок ее расчета.

В Серпуховском районе Подмосковья полицейские накрыли крупнейшую за несколько лет лабораторию по производству синтетических наркотиков. В месяц там производили до полутора тонн запрещенных веществ. Поставки наркотиков осуществлялись в том числе и в Татарстан.

Инициативная группа самозанятых России попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) в социальных сетях и на «Авито» провести рейды по выявлению тех, кто еще не зарегистрировался в специальном налоговом режиме.

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения редактора «Интерфакса» Маргариты Игнатовой. Она пропала 17 ноября — ушла в церковь и не вернулась. Сегодня ее нашли живой. По данным СМИ, Игнатова два дня пролежала за церковью.