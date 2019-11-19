Следственный комитет завел уголовное дело на мать, посадившую шестилетнего ребенка за руль

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении Агины Алынбаевой, посадившей за руль иномарки шестилетнего сына.

Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В ближайшее время женщину допросят в качестве подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее МВД по Татарстану оштрафовало женщину на 35 тыс рублей.

Напомним, ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, в котором за рулем по трассе 130 км/ч едет шестилетний ребенок.

