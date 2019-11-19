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МЧС предупредило о резком похолодании в Татарстане до -22 градусов

14:20, 19.11.2019
МЧС предупредило о резком похолодании в Татарстане до -22 градусов
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 19 ноября до 18.00 20 ноября.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана и в Казани ожидается резкое похолодание: ночью и утром до -11... -16, при прояснениях до -22. Днем ожидается до -8... -13.

На дорогах возможно образование гололедицы.

Подробнее о погоде в Татарстане на ближайшие дни — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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