В Госдуму внесли законопроект о единой минимальной цене на сигареты — одним из его авторов стал депутат от РТ

В Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок ее расчета. Инициатива направлена на борьбу с нелегальной табачной продукцией.

Цена будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, при этом будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,4. При такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля. Сейчас средняя стоимость легальной пачки составляет около 115 рублей, пишет RT со ссылкой на документ.



Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2019 года в России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты.