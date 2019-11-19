В Подмосковье накрыли крупнейшую нарколабораторию: поставки осуществлялись в Татарстан

Фото: кадр видео МВД России

В Серпуховском районе Подмосковья полицейские накрыли крупнейшую за несколько лет лабораторию по производству синтетических наркотиков. В месяц там производили до полутора тонн запрещенных веществ.

Как сообщает МВД России, лаборатория была оборудована в помещении бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров. В двух помещениях располагались химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям.

Полицейские изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, реактивы, а также различное лабораторное оборудование, сообщает ведомство.

На месте задержаны трое химиков-технологов, граждан Украины, курьер-закладчик, а позже — предполагаемый организатор незаконного бизнеса.

Группировка сбывала наркотики через интернет-магазин и поставлял их в 10 регионов России, в том числе Татарстан.

Сейчас все задержанные находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ изъяла 440 кг наркотиков на 650 млн рублей, которыми торговал интернет-магазин.