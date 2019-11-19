Челнинку, посадившую за руль 6-летнего сына, оштрафовали на 35 тысяч рублей

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Жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву инспекторы ГИБДД оштрафовали на 35 тысяч рублей. Также правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

После того, как видео, где шестилетний ребенок управляет автомобилем, распространилось в соцсетях, МВД по РТ начало проверку. Сотрудники полиции установили владелицу автомобиля. «Девушка является злостной нарушительницей Правил дорожного движения», — отмечается в сообщении.

Так, за последние два года она 31 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. А 11 апреля этого года женщина села за руль с трехмесячным ребенком на руках.

В отношении ее инспекторы составили протоколы по следующим правонарушениям: езда без ремней безопасности, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, превышение скорости, нарушение правил перевозки людей.

«Также будет рассмотрен вопрос о привлечении девушки к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», информация будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания», — сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, в котором за рулем по трассе 130 км/ч едет шестилетний ребенок.