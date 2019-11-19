В России могут повысить минимальный возраст продажи сигарет

В России могут повысить минимальный возраст продажи сигарет до 21 года, по аналогии с увеличением возраста продажи крепкого алкоголя, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн.

«Я думаю, что мы к этому идем ... Я думаю, что после того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак», — передает RNS его слова.

Законопроект о запрете продавать алкоголь крепостью свыше 16,5% лицам, моложе 21 года, Минздрав представил в марте.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев этого года в России наблюдается снижение спроса на обычные сигареты.