Самозанятые попросили ФНС провести в Сети рейды по выявлению нелегальных предпринимателей

Инициативная группа самозанятых России попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) в социальных сетях и на «Авито» провести рейды по выявлению тех, кто еще не зарегистрировался в специальном налоговом режиме.

По мнению автора петиции, «самозанятость должна стать обязательным режимом для всех нелегальных предпринимателей». Также привел факт, что за год трое самозанятых могут своими отчислениями помочь отремонтировать один детский сад.

«Сколько потенциальных самозанятых скрывают свои доходы? Десятки, сотни тысяч! А это новые школы, детские сады, новые дороги. Наше благополучие в наших руках. Давайте строить его, а не рушить. Пока подлецы утаивают свои доходы, наши дети остаются без будущего!» — говорится в петиции.

На момент публикации заметки петицию подписали более тысячи человек.

Напомним, с начала 2019 года статус самозанятых получили более 46 тыс. жителей Татарстана. Со следующего года налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы.