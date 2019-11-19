В Татарстане открыли первый Центр опережающей профессиональной подготовки

Премьер-министр РТ Алексей Песошин и министр просвещения РФ Ольга Васильева открыли первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он появился на 3—4-м этажах Казанского педагогического колледжа.

В центре имеются зона коворкинга, медиазона, лекторий, три аудитории-трансформера, пространство проектной деятельности и компьютерный класс. ЦОПП в республике стал одним из первых в России, а также единственным на базе педагогического колледжа, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее Татарстан вошел в число 14 субъектов РФ, которым уже перечислены субсидии на создание центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Конкретная сумма средств не называлась.

ЦОПП будут открывать в России в рамках нацпроекта «Образование». К 2024 году в России появится не менее 100 подобных учреждений, на эти цели будет направлено более 4 млрд рублей.