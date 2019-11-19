СМИ: найденная редактор «Интерфакса» Маргарита Игнатова два дня лежала за церковью
Редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая ранее пропала, два дня пролежала за церковью.
По данным «Комсомольской правды», журналистку нашел волонтер Анатолий Кузнецов, который помогал в храме. Он сообщил, что осматривал территорию церкви из-за сообщения о бомбе в храме напротив.
«Смотрю: а там девчонка лежит. Она, видимо, не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — рассказал Кузнецов.
Напомним, девушка пропала 17 ноября. В воскресенье утром она ушла в церковь и не вернулась. Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня Игнатову нашли живой.Происшествия
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