СМИ: найденная редактор «Интерфакса» Маргарита Игнатова два дня лежала за церковью

Фото: личный архив Маргариты Игнатовой

Редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая ранее пропала, два дня пролежала за церковью.



По данным «Комсомольской правды», журналистку нашел волонтер Анатолий Кузнецов, который помогал в храме. Он сообщил, что осматривал территорию церкви из-за сообщения о бомбе в храме напротив.

«Смотрю: а там девчонка лежит. Она, видимо, не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — рассказал Кузнецов.

Напомним, девушка пропала 17 ноября. В воскресенье утром она ушла в церковь и не вернулась. Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня Игнатову нашли живой.