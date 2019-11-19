Пропавшего редактора «Интерфакса» Маргариту Игнатову нашли живой

Фото: личный архив Маргариты Игнатовой

Полицейские обнаружили местонахождение редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой. Отмечается, что ее жизнь вне опасности.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД по Москве.

Напомним, девушка пропала 17 ноября. В воскресенье утром она ушла в церковь и не вернулась. Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство».