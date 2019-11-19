День в истории: мужской день, Пушкин написал «Бориса Годунова», родилась Евгения Медведева

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 19 ноября. В этот день отмечают:

День ракетных войск и артиллерии. Отмечается в России, Белоруссии и Казахстане.

Международный мужской день, учрежденный ООН.

Всемирный день туалета, его началом стало создание Всемирной туалетной организации (World Toilet Organization)

В этот день произошло:

1190 — основан Тевтонский орден.

1703 — в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

1825 — А.С. Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».

1853 — Башкадыкларское сражение в ходе Крымской войны, в котором русские войска одержали победу над превосходящими силами противника.

1917 — побег генералов Корнилова, Деникина и Лукомского на Дон из Быховской тюрьмы.

1937 — академик Петр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что ученых лишают возможности читать иностранные журналы.

1946 — резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования.

1969 — американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.

1985 — встреча Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве (Швейцария).

В этот день родились:

1711 — Михаил Васильевич Ломоносов (ум. 1765), российский ученый, стоявший у истоков университетов и развивавший сразу несколько направлений в науке.

1770 — Иван Крузенштерн (ум. 1846), русский мореплаватель, адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия.

1888 — Хосе Рауль Капабланка (ум. 1942), кубинский шахматист, третий чемпион мира (с 1921 по 1927).

1891 — Генрих Ягода (расстрелян в 1938), первый нарком внутренних дел СССР.

1917 — Индира Ганди (убита в 1984), индийский политик, премьер-министр (с 1966).

1933 — Ларри Кинг, американский тележурналист, ведущий ток-шоу Larry King Live.

1938 — Тед Тёрнер, американский бизнесмен, основатель телеканала CNN.

1942 — Кельвин Кляйн, американский дизайнер.

1961 — Мэг Райан, американская актриса, продюсер.

1962 — Джоди Фостер, американская актриса.

1999 — Евгения Медведева, российская фигуристка, чемпионка мира (2016).

Ушли из жизни:

1828 — Франц Шуберт (р. 1797), австрийский композитор.

1885 — Николай Данилевский (р. 1822), русский социолог, культуролог, идеолог панславизма.

1928 — погиб Анатолий Дуров (р. 1887), русский артист цирка, клоун, дрессировщик.

1993 — Леонид Гайдай (р. 1923), кинорежиссер, народный артист СССР.

2012 — Борис Стругацкий (р. 1933), советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик.

2017 — Чарльз Мэнсон (р. 1934), американский серийный убийца.