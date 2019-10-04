День в истории: День войск гражданской обороны, учреждение Госбанка СССР и день рождения Рихарда Зорге

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 октября. Сегодня отмечаются праздники:



Международный день защиты животных.

День космических войск.

День войск гражданской обороны МЧС.

Всемирный день улыбки.



В этот день произошли значимые события:



1535 — напечатана первая англоязычная Библия.

1582 — Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября.

1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1780 — остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

1800 — в Луганске запущена первая доменная печь.

1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад.

1830 — Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.

1853 — русский адмирал Невельской поднял на Сахалине российский флаг.

1910 — Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.

1911 — в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1921 — учрежден Государственный банк СССР.

1957 — в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли.

1964 — открытие в Москве на проспекте Мира монумента «Покорителям космоса».

1971 — величина моля принимается в число стандартных единиц системы СИ.

1993 — президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввел бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента.

1994 — в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты «Орден Храма Солнца».

1999 — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Обязанность нового центра — обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.

2001 — Катастрофа Ту-154 над Черным морем. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлета рухнул в Черное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.



В этот день родились:

1289 — Людовик X Сварливый (ум. 1316), король Франции (1314—1316).

1800 — Иван Горбачевский, русский государственный деятель, декабрист.

1816 — Эжен Потье (ум. 1887), французский поэт, автор «Интернационала».

1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.

1916 — Виталий Гинзбург (ум. 2009), советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии (2003).

1938 — Энн Райс, американская писательница («Интервью с вампиром»).

1965 — Евгений Касперский, российский программист, специалист в сфере информационной безопасности.

В этот день умерли: