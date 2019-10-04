День в истории: День войск гражданской обороны, учреждение Госбанка СССР и день рождения Рихарда Зорге
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 октября. Сегодня отмечаются праздники:
- Международный день защиты животных.
- День космических войск.
- День войск гражданской обороны МЧС.
- Всемирный день улыбки.
В этот день произошли значимые события:
- 1535 — напечатана первая англоязычная Библия.
- 1582 — Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября.
- 1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1780 — остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.
- 1800 — в Луганске запущена первая доменная печь.
- 1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад.
- 1830 — Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.
- 1853 — русский адмирал Невельской поднял на Сахалине российский флаг.
- 1910 — Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.
- 1911 — в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.
- 1921 — учрежден Государственный банк СССР.
- 1957 — в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли.
- 1964 — открытие в Москве на проспекте Мира монумента «Покорителям космоса».
- 1971 — величина моля принимается в число стандартных единиц системы СИ.
- 1993 — президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввел бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента.
- 1994 — в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты «Орден Храма Солнца».
- 1999 — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Обязанность нового центра — обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.
- 2001 — Катастрофа Ту-154 над Черным морем. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлета рухнул в Черное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.
В этот день родились:
- 1289 — Людовик X Сварливый (ум. 1316), король Франции (1314—1316).
- 1800 — Иван Горбачевский, русский государственный деятель, декабрист.
- 1816 — Эжен Потье (ум. 1887), французский поэт, автор «Интернационала».
- 1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.
- 1916 — Виталий Гинзбург (ум. 2009), советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии (2003).
- 1938 — Энн Райс, американская писательница («Интервью с вампиром»).
- 1965 — Евгений Касперский, российский программист, специалист в сфере информационной безопасности.
В этот день умерли:
- 1669 — Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.
- 1872 — Владимир Даль (р. 1801), врач, лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
- 1904 — Фредерик Огюст Бартольди (р. 1834), французский скульптор, автор статуи Свободы.
- 1947 — Макс Планк (р. 1858), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1918).
- 1973 — погиб Олег Гудков (р. 1931), советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1971).
- 2014 — Федор Черенков (р. 1959), советский и российский футболист.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым