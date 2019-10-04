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День в истории: День войск гражданской обороны, учреждение Госбанка СССР и день рождения Рихарда Зорге

01:06, 04.10.2019
День в истории: День войск гражданской обороны, учреждение Госбанка СССР и день рождения Рихарда Зорге
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 4 октября. Сегодня отмечаются праздники:

  • Международный день защиты животных.
  • День космических войск.
  • День войск гражданской обороны МЧС.
  • Всемирный день улыбки.

В этот день произошли значимые события:

  • 1535 — напечатана первая англоязычная Библия.
  • 1582 — Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день объявлен 15 октября.
  • 1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
  • 1780 — остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.
  • 1800 — в Луганске запущена первая доменная печь.
  • 1812 — в Крыму заложен Никитский ботанический сад.
  • 1830 — Бельгия провозглашает независимость от Нидерландов.
  • 1853 — русский адмирал Невельской поднял на Сахалине российский флаг.
  • 1910 — Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны.
  • 1911 — в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.
  • 1921 — учрежден Государственный банк СССР.
  • 1957 — в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли.
  • 1964 — открытие в Москве на проспекте Мира монумента «Покорителям космоса».
  • 1971 — величина моля принимается в число стандартных единиц системы СИ.
  • 1993 — президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввел бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента.
  • 1994 — в Швейцарии сожгли себя 48 членов секты «Орден Храма Солнца».
  • 1999 — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Обязанность нового центра — обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.
  • 2001 — Катастрофа Ту-154 над Черным морем. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлета рухнул в Черное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.

    В этот день родились:

    • 1289 — Людовик X Сварливый (ум. 1316), король Франции (1314—1316).
    • 1800 — Иван Горбачевский, русский государственный деятель, декабрист.
    • 1816 — Эжен Потье (ум. 1887), французский поэт, автор «Интернационала».
    • 1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.
    • 1916 — Виталий Гинзбург (ум. 2009), советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии (2003).
    • 1938 — Энн Райс, американская писательница («Интервью с вампиром»).
    • 1965 — Евгений Касперский, российский программист, специалист в сфере информационной безопасности.

    В этот день умерли:

      • 1669 — Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.
      • 1872 — Владимир Даль (р. 1801), врач, лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
      • 1904 — Фредерик Огюст Бартольди (р. 1834), французский скульптор, автор статуи Свободы.
      • 1947 — Макс Планк (р. 1858), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1918).
      • 1973 — погиб Олег Гудков (р. 1931), советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1971).
      • 2014 — Федор Черенков (р. 1959), советский и российский футболист.
      ОбществоИстория
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