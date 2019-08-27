День в истории: первое издание Книги рекордов Гиннесса, открытие Казанского метро, день рождения Раневской
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 27 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День российского кино;
- День независимости Республики Молдова.
Также на 27 августа выпали такие значимые события:
- 1666 год — принят план реконструкции кафедрального собора Святого Павла, предложенный архитектором Кристофером Реном;
- 1760 год — императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников;
- 1783 год — над Парижем осуществлен первый полет шарльера — аэростата, наполненного «летучим газом».
- 1857 год — писатель Федор Достоевский получил звание прапорщика;
- 1859 год — полковник Эдвин Дрейк (Edwin Laurentine Drake) близ американского города Тайтатствилла (шт. Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности;
- 1875 год — открыт химический элемент галлий (Gallium);
- 1879 год — российская революционная организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Черный передел»;
- 1900 год — в Англии начали движение первые междугородние автобусы;
- 1911 год — в России создан футбольный клуб ЦСКА;
- 1922 год — в Москве вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил»;
- 1935 год — в штате Техас на референдуме большинство населения проголосовало за отмену «сухого закона»;
- 1939 год — состоялся первый полет реактивного самолета с турбореактивным двигателем;
- 1940 год — продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения;
- 1946 год — в Праге создан Международный союз студентов (МСС);
- 1946 год — в США испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота;
- 1955 год — вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах;
- 1962 год — космическая миссия Mariner 2 отправилась на исследование Венеры;
- 1966 год — постановлением ЦК КПСС организован Институт военной истории;
- 2000 год — пожар в Останкинской телебашне в Москве;
- 2005 год — открытие Казанского метро.
В этот день родились:
- 1871 год — Теодор Драйзер (ум. 1945), американский писатель и общественный деятель;
- 1874 год — Карл Бош (ум. 1940), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1931). Он был одним из первых, кто предложил использовать для различных целей высокое давление в промышленной химии. Основатель IG Farben — крупнейшей химической компании того времени;
- 1877 год — Чарльз Роллс (ум. 1910), английский автомобилист, авиатор, основатель фирмы «Роллс-Ройс»;
- 1896 год — Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР;
- 1929 год — Айра Левин (ум. 2007), американский писатель («Ребенок Розмари»);
- 1941 год — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001);
- 1941 год — Сезария Эвора (ум. 2011), певица с Кабо-Верде, исполнительница песни Bésame Mucho;
- 1955 год — Роберт Ричардсон, американский кинооператор, трижды лауреат премии «Оскар»;
- 1979 год — Арон Пол, американский актер, лауреат премии «Эмми»;
- 1983 год — Джамала, украинская певица, победительница конкурса «Евровидение-2016».
Ушли из жизни:
- 1748 год — Джеймс Томсон, шотландский поэт, автор гимна «Правь, Британия»;
- 1924 год — Уильям Мэддок Бейлисс (р. 1860), английский физиолог, открывший (совместно с Э. Старлингом) гормоны;
- 1967 год — Брайан Эпстайн (р. 1934), менеджер группы The Beatles;
- 1958 год — Эрнест Орландо Лоуренс (р. 1901), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1939).
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