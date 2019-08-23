Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Фото: Олег Тихонов

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников являются Ямало-Ненецкий автономный округ (133 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (97,5 тыс. рублей) и Чукотка (93,8 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты наблюдаются среди чиновников Псковской области (18 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (20,1 тыс. рублей) и Ингушетии (20,4 тыс. рублей).

Всего в России на конец 2018 года в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее, пишет РБК. Средняя зарплата муниципального чиновника по России составляет около 37 тыс. рублей.

Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году средняя зарплата федеральных чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства РФ — 240,3 тыс. рублей.