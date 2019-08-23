Голикова рассказала о зарплате выпускников после экзамена WorldSkills
Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills, получают зарплату на 40—60% больше, чем остальные.
Так, как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, сдавшие экзамен быстрее устраиваются на работу, пишет ТАСС.
Ранее Голикова заявила, что правительство России рассчитывает переподготовить по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста.Общество Татарстан
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