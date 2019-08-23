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Голикова рассказала о зарплате выпускников после экзамена WorldSkills

16:30, 23.08.2019
Голикова рассказала о зарплате выпускников после экзамена WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills, получают зарплату на 40—60% больше, чем остальные.

Так, как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, сдавшие экзамен быстрее устраиваются на работу, пишет ТАСС.

Ранее Голикова заявила, что правительство России рассчитывает переподготовить по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста.

Общество Татарстан
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