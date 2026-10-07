Минниханов от имени татарстанцев поздравил Путина с 74-летием

Раис Татарстана пожелал президенту России крепкого здоровья, душевного тепла и сил для новых свершений

Раис Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики поздравил Владимира Путина с днем рождения. 7 октября российскому президенту исполнилось 74 года.

Минниханов пожелал Путину крепкого здоровья, душевного тепла и сил для новых свершений.

— От всей души поздравляем Вас с днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла, сил для новых свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, надежные друзья и те, кто искренне поддерживает Вас. С теплом, уважением и самыми добрыми пожеланиями — жители Татарстана! — написал Минниханов в соцсетях, сопроводив текст переводом на татарский язык.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также сегодня Путина поздравили президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов и КНДР — Ким Чен Ын. Сообщается, что в течение дня у президента России состоится несколько международных телефонных разговоров, в том числе с американским коллегой Дональдом Трампом.

На днях Владимир Путин выступил с поздравлением преподавателей с Днем учителей.

Зульфат Шафигуллин