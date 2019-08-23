Ролик с поющим треугольником, приглашающим на выборы в Татарстане, набрал более 5 млн просмотров

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Суммарное количество просмотров ролика с поющим треугольником, который приглашает на выборы депутатов Государственного совета 8 сентября, в Интернете и социальных сетях превысило 5 млн просмотров. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, что вчера врио главы Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов опубликовал в Instagram видеоролик с призывом прийти на выборы 8 сентября. Главным героем стал анимационный треугольник в тюбетейке и с гитарой.

«Я довольный треугольник. Идеальный кандидат. Ровный, вкусный и умелый. Каждый мне безумно рад», — поет треугольник.

Выход ролика прокомментировали многие известные личности.

«К голосованию татарстанцы подходят тоже как к празднику. И приглашают прийти на участки с присущим им юмором и национальным колоритом. Так бывает, когда люди, от простого рабочего до руководителя, относятся к своей территории как к родному дому», — написал журналист и политолог Александр Малькевич в своем телеграм-канале.

«Есть примеры «патриотического креатива». Те, которые наполняют душу гражданской ответственностью…» — так прокомментировал ролик с поющим эчпочмаком журнал Maxim.

«Полюбуйтесь творчеством коллег из Татарстана. По-моему, шедеврально», — опубликовал мнение о ролике в своем телеграм-канале журналист, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Популярный блог «Сталингулаг» тоже отреагировал на ролик: «Вы видели что-нибудь совершеннее, чем предвыборная агитация в Татарстане? Я — нет».

Популярный блогер и специалист по коммуникациям из Уфы Раис Габитов опубликовал ролик с комментарием: «У татар лучшая предвыборная кампания в России».