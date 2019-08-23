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Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за применение кокаина

15:17, 23.08.2019
Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за применение кокаина
Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российского хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.

В крови нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» нашли следы кокаина. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею.

«Игрок не требовал анализа его B-пробы и был временно приостановлен 13 июня 2019 года. Срок дисквалификации, подлежащий введению, составляет четыре года и заканчивается 12 июня 2023 года», — говорится в заявлении ИИХФ.

СпортХоккейОбщество
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