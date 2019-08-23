На Казанском пороховом заводе свернут все опасные производства

Генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц заявил, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться.

По его словам, на заводе будут развиваться различные новые гражданские направления.

«На самом деле, проектов много, но говорить о чем-то конкретном пока рано. Думаю, уже в течение года мы какие-то направления озвучим», — цитирует Лившица РБК.

В октябре прошлого года стало известно, что Казанский пороховой завод прекратит свое существование. Вместо него к 2023 году откроют новый завод по производству пороха в райцентре Алексин Тульской области.

Изначально предполагалось, что КПЗ перенесут в Кизнер, но министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев заявил, что инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия не позволяет это сделать.

